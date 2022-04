Plus besoin d'imputer une faute à l'autre pour divorcer en Angleterre

Angleterre et Pays de Galles assouplissent mercredi leur législation sur le divorce, permettant désormais aux couples de se séparer à l'amiable, sans attendre des années ni avoir à imputer de faute à l'autre.

Jusqu'alors, il fallait pour divorcer invoquer "adultère", "comportement déraisonnable", "désertion" (un conjoint a quitté l'autre depuis au moins deux ans), ou encore séparation depuis deux ans en cas d'accord, cinq ans en cas de désaccord. Ces règles restent en vigueur en Irlande du Nord, tandis que l'Ecosse dispose d'une législation plus souple: le divorce sans faute existe et peut être prononcé après un an de séparation.

Une "étape importante"

Tini Owens, qui avait perdu en 2018 son combat judiciaire pour mettre fin à 40 ans de mariage et dont la situation avait fait démarrer le mouvement pour réformer la loi, a salué une "étape importante".

"Personne ne devrait avoir à rester dans un mariage sans amour ou subir une longue et coûteuse bataille judiciaire pour y mettre fin", a-t-elle souligné.

La réforme ne va pas assez loin, estime cependant son avocat Simon Beccle, soulignant qu'il existe une durée minimum de 20 semaines entre le début de la procédure et une ordonnance conditionnelle, et six semaines supplémentaires avant que le divorce ne soit prononcé.