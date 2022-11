Depuis 2004, le public a eu le plaisir de vibrer au rythme du quartier du célèbre Mistral, au coeur de Marseille. La série a su traverser les décennies et les générations. La recette de ce succès ? Des personnages qui nous ressemblent, le tout rythmé par des intrigues policières loufoques et, bien évidement, des rebondissements amicaux et amoureux inattendus.

C’est non sans émotion, que l’équipe de production a annoncé sur le compte Instagram de la série qu’il s’agissait du dernier épisode :