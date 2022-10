Plus belle la vie : la mort de ce personnage emblématique touche Laurent Kerusoré et le public

L’interprète de Thomas Marci, Laurent Kerusoré a dû faire face à la mort de Roland, son père dans Plus belle la vie. Une séquence qui lui a permis de faire le deuil de la série. Et qui s’avère riche en émotions pour les fans de la série qui voient s’éteindre un pilier de cette fiction.

Roland Marci est le personnage emblématique de Plus belle la vie, l’un des symboles du Mistral, il était présent depuis le lancement de la série en 2004.

Mais dans l’un des derniers épisodes, l’homme est victime d’une crise cardiaque et s’écroule sur sa place favorite. Dans cette dernière scène touchante, Tout le clan Marci était enfin réuni au bar du Mistral pour célébrer l’anniversaire de Lola et Kilian. Des retrouvailles sous le signe de la réconciliation, pour le plus grand bonheur de Roland, qui voit toutes les personnes qui lui tiennent à cœur ensemble. Mais alors qu’il décide de faire une partie de foot avec son petit-fils. Roland s’effondre sur la place du Mistral, victime d’une crise cardiaque. Un signe fort qui amorce la fin du feuilleton quotidien français.

La réaction de son fils fictif

Sur le tournage du dernier prime, Laurent Kerusoré, l’interprète du fils de Roland, s’est confié à Télé-Loisirs à propos de cette disparition, "J’ai fait mon deuil de la série quand j’ai tourné la mort de Roland". En effet, si l’interprète de Roland a joué avec tous les acteurs de la série, il a partagé un nombre incalculable de scènes avec l’interprète de son fils. Pour Laurent, "Michel [Cordes l’interprète de Roland] n’avait aucun problème avec l’idée de partir. Il avait envie d’arrêter. Il nous a permis une belle histoire, une belle histoire de famille." Le scénario n’a pas manqué de toucher l’acteur qui explique, "Le lendemain du jour où on a réalisé la scène où Roland s’écroule, on a tourné celle au funérarium. Michel avait accepté d’être dans le cercueil – je ne sais pas si j’aurais pu – et, dès que je l’ai vu, j’ai été submergé par l’émotion. J’ai revu ces dix-huit années de tournage."

Du côté du public

Cette scène a beaucoup ému Laurent mais aussi les nombreux fans de la série qui ont assisté à la mort tant redoutée de Roland Marci, le patriarche de la série. Une scène qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux.