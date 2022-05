"Plus belle la vie", c’est fini !

Dans le même article, Voici explique que d’après Puremédia, la société de production Newmen qui produit les deux séries à succès " Ici tout commence " et " Demain nous appartient " a remplacé deux de ses producteurs : il s’agit de Serge Ladron de Guevara et de Claire de La Rochefoucauld. Peut-être une bonne nouvelle pour les fans, l’un des deux a en effet participé au tout début de " Plus belle la vie ". Rien n’est donc encore définitivement joué ! Vont-ils relancer la série et réaliser une ultime saison ? Une chose est sûre, c’est que l’on en saura davantage très très prochainement. Patience…

Vous pouvez retrouver " Plus belle la vie " en replay sur Auvio et sur Tipik tous les jours vers 15h00.