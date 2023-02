Plus aucun dépassement de vitesse ne sera toléré sur les routes en Brabant wallon

Ce devait être une mesure transitoire, elle devient définitive. La campagne "pied léger" menée en février va s'achever mais ses dispositions resteront en vigueur. Objectif : renforcer la sécurité des usagers de la route. En 2022 , on comptait encore 14 personnes tuées sur les routes du Brabant wallon et 970 blessés. Pour le Parquet et les services de police de l'arrondissement, ces chiffres pourraient être revus à la baisse, à condition de respecter scrupuleusement les limitations de vitesse.