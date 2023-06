"Plus à la mode" : Dave explique pourquoi ses chansons passent moins en radio

Grande vedette de la chanson française dans les années 70, Dave a marqué le public avec ses grands tubes comme Vanina et Du côté de chez Swann, et avec plus de 6 millions de disques vendus. Mais le chanteur néerlandais de bientôt 80 ans passe aujourd’hui beaucoup moins en radio qu’à l’époque.

Une situation qui, loin de le frustrer, est tout à fait compréhensible pour l’artiste : "il faut le savoir, le comprendre… et je dirais même : l’accepter !", expliquait-il dans une interview pour Télé-Loisirs. "Les programmateurs de radio misent sur des artistes plus jeunes pour séduire les acheteurs et c’est normal ! Dans les années 70, quand mes titres à succès passaient en même temps sur les ondes, il n’y avait pas un chanteur de plus de 60 ans programmé."

À un certain âge, on ne peut plus faire partie des chanteurs à la mode. Vintage, oui, mais plus à la mode.

Et puis il n’y a pas que la chanson dans la vie, puisque Dave a aussi présenté des émissions à la télévision, et a même tourné dans une publicité pour du fromage.

Mais si Dave est moins présent en radio, il n’en est pas absent : vous pouvez toujours le retrouver sur Viva+, qui continue de vous proposer les plus grands succès des années 60 et 70. Il était en avril l’invité de Serge Vanhaelewyn, dans une émission où il a pu revenir sur les souvenirs qui ont marqué sa carrière.