Pluies torrentielles en Grèce : les grandes plaines centrales sous eaux, la principale autoroute bloquée sur 200 kilomètres

Les grandes plaines du district régional de Thessalonique sont actuellement sous eaux, les infrastructures sont gravement endommagées et dans plusieurs grandes parties de villes comme Volos, Larisa et Karditsa, il n’y a ni électricité, ni eau. "Nous n’avons jamais rien vu de tel. On a été amenés à se déplacer 5000 fois pour aider des gens, uniquement cette nuit", explique le porte-parole des pompiers Giorgos Artopoios à la radio grecque. De nombreuses personnes ont été mises à l’abri à l’aide de canots pneumatiques et les personnes encore bloquées dans leurs maisons ont été invitées à gagner les étages supérieurs.