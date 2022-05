Pluies torrentielles au Brésil : Jair Bolsonaro auprès des sinistrés

"Nous sommes tristes, évidemment, notre objectif est de réconforter les familles et de venir en aide à la population avec des moyens matériels", a-t-il poursuivi.

Le ministre du Développement régional, Daniel Ferreira, a annoncé que le gouvernement avait débloqué un milliard de réais (environ 198 millions d'euros) pour venir en aide aux sinistrés.

"La moitié sera destinée à la réponse immédiate, pour financer l'achat de matelas, de produits d'hygiènes et de nourriture, et pour rétablir des services essentiels, comme l'approvisionnement en eau et en électricité", a expliqué le ministre.

L'autre moitié servira selon lui à "reconstruire les infrastructures publiques et les habitations" détruites par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'Etat du Pernambouc depuis le milieu de la semaine dernière.

Dans cette région vallonnée avec de nombreux bidonvilles aux habitations précaires à flanc de colline, les orages ont provoqué des glissements de terrain meurtriers.