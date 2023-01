Pluies et crues : quel bilan retenir et qu’attendre pour les prochaines heures ?

Alors qu’il est déjà tombé entre 5 et 10 l/m² depuis ce matin, de nouvelles averses sont attendues cet après-midi ajoutant aux cumuls déjà tombés entre 4 et 6 l/m². La bonne nouvelle, c’est que ces précipitations prennent un caractère hivernal sur les hauteurs de l’Ardenne. La neige, en ne fondant pas, favorise l’amélioration des débits des cours sur cette partie du pays.

D’après la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, les débits sont en phase de stabilisation et devraient être orientés à la baisse dans le courant de la journée. Par précaution, la Vierre et l’Our resteront ce lundi en alerte crue.