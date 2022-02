Pluie, vent et douceur pour ce lundi

Mercredi, encore quelques averses traîneront sur l’est et le sud du pays tandis que de timides éclaircies reviendront sur l’ouest et le centre. Vent et grande douceur puisqu’on attend 11 à 15°C.

Les éclaircies devraient être un peu plus larges jeudi, les averses seront assez espacées. Le vent restera assez for avec des rafales de 50 à 60 km/h. Jeudi, ciel de traîne peu actif, autrement dit de belles éclaircies et de temps à autre l’une ou l’autre averse. 9 à 12°C mais rafales de vent d’ouest de 80 à 90 km/h du centre vers le littoral.

Vendredi, nouvelle zone pluvieuse et venteuse avec un fort coup de vent à prévoir (rafales de 80 à 100 km/h). Les maxima se maintiendront entre 9 et 13°C.

Ce déferlement de zones de pluie, de vent et de douceur pourrait temporairement se calmer samedi, mais les derniers modèles météo prévoient déjà une nouvelle zone de pluie dimanche. Ce sera un peu l’automne au mois de février.