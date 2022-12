Pluie vent et douceur ce vendredi

Cette zone de pluie traversera assez rapidement le pays d’ouest en est. Il s’agira de pluies assez soutenues, on attend entre 10 et 20 litres d’eau par m². Le vent de sud soufflera fort et les rafales atteindront 60 km/h en matinée et 70 km/h l’après-midi. En toute fin d’après-midi, il pourrait déjà refaire sec sur l’ouest et le nord du pays tandis que les dernières averses traîneront encore sur le sud-est. La douceur s’installe malgré cette météo automnale, on attend 9 à 12°C en moyenne.