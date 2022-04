Pluie surtout le matin ce mardi

Jeudi, toujours avec cette même ambiance venteuse, on s’attend à un regain de pluie sur l’ensemble du pays. Les températures se rafraîchissent encore un peu : 6 à 10°C.

Vendredi, les derniers modèles placent chez nous une ixième zone de pluie qui abordera notre pays mais le refroidissement sera plus important et on reparlera de flocons possibles sur les reliefs de l’Ardenne, le vent passe en secteur nord-est et les maxima ne dépasseront plus 3 à 7°C, bien en dessous des valeurs normales.

Samedi sera une journée propice à des giboulées sous un ciel très changeant et avec quelques flocons ou du grésil possible, maxima de 5 à 8°C.

Une amélioration sensible se mettra en place à partir de dimanche avec un temps sec. On pourrait ajouter à cela davantage de soleil et de la douceur dès lundi.