Pluie puis neige fondante ce mardi

Jeudi, progressivement la neige tournera en pluie, il fera encore fort froid le matin mais le redoux sera plus marqué l’après-midi avec cette fois de la pluie. Maxima de 5 à 9°C, les plus froides au nord, les plus douces au sud, une fois n'est pas coutume.

Vendredi, dans une masse d’air cette fois bien radoucie, le vent augmentera de secteur sud-ouest avec des rafales de 60 km/h, une zone de pluie plus active devrait nous arroser copieusement. Les maxima afficheront 7 à 11°C.

La prévision est encore peu fiable pour le week-end, mais on peut retenir que l’on s’oriente vers un temps perturbé et plus doux, surtout dimanche (9 à 14°C°).