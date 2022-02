Pluie et vent le matin, éclaircies ensuite

Vendredi, une nouvelle zone de pluie atteindra la Belgique et nous ramènera à nouveau une grande douceur avec des maxima de 9 à 13°C. Par contre, la tempête … qui passera en mer du Nord pourrait rabattre chez nous des vents de 90 à localement 105 km/h en toute fin de journée. Pluie et bourrasques de vent seront donc au programme.

Samedi, retour d’éclaircies et d’un temps plus sec, toujours une ambiance très venteuse mais des rafales de 70 à 80 km/h à prévoir, il fera à nouveau un peu plus frais sous quelques rayons de soleil : 5 à 9°C.

Dimanche, on remet ça avec une nouvelle zone de pluie qui sera à nouveau poussée par des vents forts : rafales de 75 à 85 km/h. Les températures remontent : 8 à 11°C. Une accalmie devrait suivre lundi avec un temps plus sec et de belles éclaircies mais le vent restera encore très fort. Les maxima ne dépasseront plus 6 à 9°C.