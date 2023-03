Pluie et vent ce mardi : un cocktail détonnant qui a eu des conséquences sur le trafic

Les vents forts et les averses ont causés de mauvaises conditions routières. Le risque d'aquaplanage était bien présent. Un accident à Mamer sur l'E411 a provoqué de longues files depuis tôt ce matin. La capitale et ses alentours ont également été très ralenti de manière générale. A 11h, la circulation était normalisée partout.

E411:

Un accident s'est produit vers 6h15 sur l'E411/A6 à Mamer, peu avant la croix de Zéissenger, au Luxembourg. La chaussée a été dégagée deux heures plus tard néanmoins la circulation a été ralentie durant plusieurs heures sur une dizaine de kilomètres. L'accident a impliqué quatre véhicules. Beaucoup d'automobilistes voulant éviter cet axe ont provoqués des ralentissements sur tous les axes avoisinants menant à Luxembourg-centre.

Bruxelles:

La situation a également été chargée sur les axes vers Bruxelles et sur le ring de la capitale avec des temps de parcours très importants.

A 10h, la situation était encore chargée sur certains tronçons du ring particulièrement de Grand-Bigard à Zaventem et de Haut-Ittre à Léonard ainsi que sur la E411 venant de Namur, E40 depuis Bertem et E40 depuis Alost.

Rappelons que par temps de pluie les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont dans l’interdiction de dépasser sur les autoroutes et routes à 2x2 bandes minimum. Certaines infractions sont désormais plus sévèrement sanctionnées.