Les vents forts et les averses causent de mauvaises conditions routières. Veuillez adapter votre style de conduite aux conditions météorologiques : risque d'aquaplanning etc.

La situation est également chargée sur les axes vers Bruxelles et sur le ring de la capitale avec des temps de parcours très importants. Rappelons également que par temps de pluie les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont dans l’interdiction de dépasser sur les autoroutes et routes à 2x2 bandes minimum. Certaines infractions sont désormais plus sévèrement sanctionnées.

