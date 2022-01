Pluie de stars pour célébrer le nouvel "uniforme" Prada

Tournant le dos à la pandémie qui a paralysé de pans entiers du secteur de la mode, Miuccia Prada reprend aussi son combat contre la "fast fashion", cette tendance caractérisée par un renouvellement rapide des vêtements proposés à la vente.

Sa nouvelle collection se veut à contre-courant de ces habitudes de consommation : ce sont "des vêtements qui font que les gens se sentent importants et qui sont donc eux-mêmes importants et non pas quelque chose à utiliser puis à jeter", dit-elle.