Pluie de scores fleuves en Champions League : l'Ajax désosse les Rangers, le Sporting frustre Francfort

Des buts, du spectacle mais finalement peu de suspense. Placés en début de soirée en guise de mise en bouche, les deux duels Ajax-Rangers (4-0) et Francfort-Sporting (0-3) ont accouché de deux victoires assez plantureuses.

La faute, d'un côté à une équipe ajacide sans doute trop forte pour ces Rangers-là. Parce que même si le club néerlandais est dépouillé chaque été de ses meilleurs joueurs, il a cette impressionnante faculté à se reconstruire à vitesse grand V pour rester compétitif. Insatiables, les hommes d'Alfred Schreuder l'ont encore prouvé ce mercredi soir en ne faisant qu'une petite bouchée de Rangers médusés (4-0).

Une victoire forgée en 1e mi-temps grâce à un quart d'heure de feu, entre la 17e et la 33e minute, ponctué de trois buts : le premier inscrit par Alvarez, le second pour l'intenable Berghuis, le troisième des œuvres de Kudus.

Sur du velours, les Bataves se sont ensuite un peu reposés sur leurs acquis, encaissant un beau but de Barisic, finalement annulé pour hors-jeu. Peut-être réveillé par cette alerte sans frais, l'Ajax s'est ensuite remis à fonctionner pour planter un 4e et dernier but, grâce à Berghuis, encore lui, et définitivement enterrer les maigres espoirs des Rangers.