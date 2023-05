Pluie de calembours dans le meilleur des Enfants de Chœur avec Benjamin Deceuninck

En réunissant Freddy Tougaux et Benjamin Deceuninck, Michaël Pachen devait s'attendre à cette déferlante de jeux de mots tout au long de son émission dominicale. Comme annoncé par son ami Freddy, le journaliste sportif, qui révèle que le métier qui lui prend le plus de temps est celui de père de famille, cultive un amour inconsidéré pour les jeux de mots. Et ils ne vont pas s'en priver...

Samuel Tits raconte son week-end à Bruges avec Madame. Un week-end qui, plutôt que de lui faire marquer des points, va sans doute lui en faire perdre... A suivre!

Monogame et un peu amère à l'idée de se dire qu'elle verra la même bistouquette pendant 50 ans, Amandine Elsen a préparé une chronique sur le poli amour tout en nous présentant son ami Diego, quelle dame ne rêverait pas d'un tel ami?

Par contre, ne lui parlez pas de foot, elle n'y connaît rien! Et, quand on participe à une émission où l'animateur de "la Tribune" est l'invité, c'est inévitable. Pas grave, ça lui donne l'occasion de faire "sa blonde" à plusieurs reprises.

C'est un peu penaud que Tim Doucet arrive sur scène pour sa deuxième carte blanche car il avoue ne pas avoir eu le temps d'écrire son sketch. Va-t-il s'en sortir?

Les meilleurs moments de cette émission sont à regarder sans tarder…