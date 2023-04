Pluie d’avertissements et de procès-verbaux dans le secteur des voitures d’occasion

Pas très respectueux des règles, le business des voitures d’occasion ? C’est un peu l’impression que donnent les chiffres publiés par le SPF Economie. En 2022, l’Inspection économique a contrôlé près de 300 entreprises spécialisées dans la vente, l’entretien ou la réparation de voitures d’occasion et, au final, 84% d’entre elles ne respectaient pas la législation.

Des enquêtes très ciblées

Chiffre spectaculaire évidemment, mais pas surprenant dans la mesure où l’inspection économique a soigneusement choisi ses cibles. Près de 300 alors que le secteur des garages et de la vente de voiture d’occasion compte plusieurs milliers de professionnels. "Sur les 299 entreprises contrôlées l’année passée, explique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie, nous avons effectivement un taux d’infractions de 84%. C’est beaucoup mais il faut relativiser ce résultat parce qu’en fait, nous avons spécifiquement visé des entreprises pour lesquelles nous avions déjà des indications d’infractions possibles. En l’occurrence, l’asbl Car-Pass nous a transmis une liste d’entreprises à contrôler, soit parce qu’elles ne transmettaient pas les informations obligatoires à Car-Pass, soit parce qu’elles transmettaient des informations incomplètes, erronées ou tout simplement en retard".

Florilège d’autres infractions

La moitié des entreprises ciblées – 152 sur 299 – ne respectaient donc pas leurs obligations lors de la vente de véhicules d’occasion : "Plus d’un quart des vendeurs n’avait donné aucun Car-Pass lors du contrat de vente, indique ainsi le SPF Economie. Plus de la moitié d’entre eux n’a fourni aucun historique du véhicule, alors que cet historique est obligatoire dès qu’un véhicule est mis en vente. Et dans plus de deux tiers des cas, un ou plusieurs points du contrat de vente n’étaient pas en ordre."

Des factures, oui, mais pas toujours

Exemple concret : pour 44 entreprises, le numéro de châssis, la date du kilométrage ou le kilométrage ne figuraient pas sur la facture. Mais il y avait des factures… Ce n’est pas toujours le cas : 20% des vendeurs contrôlés ne se donnaient tout simplement pas la peine de rédiger des contrats de vente, ce qui est pourtant obligatoire. "Enfin, ajoute le SPF Economie, 57 entreprises enfreignaient des dispositions relatives à l’indication des prix, 55 entreprises contrevenaient la législation de la Banque-Carrefour des Entreprises et 6% des entreprises contrôlées ne respectaient pas la législation sur le blanchiment, en l’occurrence, la limitation des paiements en espèces."

Pluie d’avertissements et de procès-verbaux

Toutes ces infractions ont des conséquences : l’Inspection économique a signifié 379 avertissements et rédigé 113 procès-verbaux, certaines entreprises ayant reçu plusieurs avertissements et/ou procès-verbaux. Cela dit, pour le SPF Economie, la situation s’améliore. Le nombre d’infractions liées au Car-Pass diminue d’année en année, la qualité des données transmises augmente et, surtout, "les prix de vente sont également indiqués plus correctement, comme le démontre la forte diminution du nombre d’infractions : de 33,2% en 2021 à 19% en 2022."

Un marché en petite forme

Le marché des véhicules d’occasion est à peu près deux fois plus gros que le marché des voitures neuves : 642.669 véhicules d’occasion ont été immatriculés en 2022, pour 366.303 immatriculations de voitures neuves. Pour autant, le marché de l’occasion – tout comme celui du neuf d’ailleurs – est en petite forme, notamment à cause de la forte hausse des prix : les immatriculations ont reculé de 9,4% sur un an. "Pire encore, relève Traxio, la fédération patronale du secteur automobile et des secteurs connexes, les chiffres de 2022 révèlent un recul de 2,6% par rapport à 2020, une année pourtant marquée par la pandémie de Covid-19. En réalité, le marché n’avait plus enregistré d’aussi mauvais résultat depuis 1997 et ses 624.835 occasions vendues ".