Pluie d'applaudissements pour notre invité dans le meilleur des Enfants de chœur

C'est en force qu'à démarré cette édition des Enfants de chœur avec Doudi comme invité. Doudi, c'est le comédien qui a incarné Samantha Oups au milieu des années 2000. Et l'on peut dire que le public de Dalhem s'en souvient, c'est une véritable ovation qui lui a été réservée.

Dès le début, c'est une belle entrée en matière, le comédien, tout autant que son personnage fétiche ayant le sens de l'humour et de la répartie. Quelques instants plus tard, il est ébahi par l'interview de Freddy Tougaux où c'est lui qui répond, ... mais pas tout à fait.

Les chroniqueurs lui ont rejoué de célèbres scènes de femmes jouées par des hommes au cinéma. Tamara Payne va même jusqu'à rejouer la sienne avec le style David Jeanmotte. Elle propose également un remake de Samantha oups par une liégeoise au vrai accent de la cité ardente.

Antoine Donneaux, le vrai imitateur de la bande, nous présente sa Samantha, tout aussi fidèle à l'originale, quelques moqueries envers les chroniqueurs en plus. Et on peut dire que Samuel Tits n'est pas épargné.

Le jeune humoriste que l'on reçoit en carte blanche, Salim Shadi conquiert la salle. Pourtant, ça ne partait pas de manière très joyeuse, il annonce d'entrée qu'il vient de perdre son grand-père. Et ça le désole car... il est mort pauvre et donc, il ne touchera pas d'héritage!

Les meilleurs moments de cette émission sont à regarder sans tarder…