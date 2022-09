L'Institut Royal Météorologique a placé le pays en alerte jaune pour les fortes pluies et même certaines provinces en alerte orange. A l'analyse des modèles météo, on constate de grandes disparités de l'un à l'autre. Et ces modèles, on ne peut pas les "blâmer" car ils calculent des trajectoires, des intensités de précipitation et ils nous donnent une fourchette entre précipitation maximum et minimum. Clairement ce mercredi, l'IRM a choisi la prudence en activant les alertes en se basant sur les modèles les plus pessimistes. Voici ci-dessous une idée, région par région des différences de quantité de pluie vues par les modèles, vous constaterez vous-même que la prévision pour aujourd'hui est tout sauf facile.