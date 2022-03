Pluie à l'ouest ce mardi gras

Les nuages et un peu de pluie sont revenus par l’ouest dans le courant de la nuit et du coup ce matin, les températures sont bien positives sur le littoral et le Hainaut, il subsiste quelques gelées sur le centre, l’est et le sud. C’est une zone de pluie affaiblie qui aborde ce matin l’ouest de notre littoral, il y pleut tôt ce matin. Cette perturbation va perdre son activité mais il pourrait tomber quelques gouttes jusqu’au centre en milieu ou fin de matinée. Sur l’est et le sud, le ciel se couvrira de nuages d’altitude mais nous devrions rester au sec, l’impression sera encore assez lumineuse.