Plopsaqua Hannut : pour la direction, parents ou accompagnants négligent régulièrement la surveillance des enfants

Le 22 juillet, un enfant a dû être réanimé après avoir failli se noyer au parc aquatique Plopsaqua à Hannut.

Le parc a ouvert il y a un peu plus d’un an. En octobre, un homme était décédé à l’hôpital quelques jours après s’être noyé. L’enquête est en cours mais il a peut-être été victime d’une crise cardiaque. La société Plopsa estime en tout cas ne pas être responsable.

Elle réfute par ailleurs l’idée que Plopsaqua Hannut-Landen serait dangereux. Pour elle, l’incident du 22 juillet illustre en fait un problème régulier : celui d’enfants laissés seuls et sans surveillance malgré les consignes affichées un peu partout. Steve Van Den Kerkhof, le PDG de Plopsa explique : "Pour moi, le parc n’est pas du tout dangereux quand tu fais la comparaison avec d’autres parcs aquatiques ou avec la plage. On n’a pas plus ou pas moins d’incidents. Mais on a régulièrement un problème avec les parents ou les responsables des groupes qui laissent les enfants tout seuls. Et ça, c’est dangereux ! C’est dangereux chez nous et c’est aussi dangereux à la plage.".

Il précise aussi en ce qui concerne le personnel : "On a des sauveteurs d’après un scénario déterminé par le nombre de visiteurs qui sont dans notre bâtiment. On a un nombre de sauveteurs discuté avec le SPW. Ça veut dire que quand nous avons 500 personnes dans le bâtiment, on a, par exemple, cinq ou six ou sept sauveteurs. Et quand on a, par exemple, 1000 personnes dans le bâtiment on a le double de sauveteurs. Mais un sauveteur, chez nous, à la plage ou dans une autre piscine, ce n’est pas quelqu’un qui fait du baby-sitting, c’est quelqu’un qui aide quand il y a quelque chose qui se passe.".