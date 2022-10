Plongez en famille dans les "Mondes de l’Enfance d’Aurélie Neyret" au Centre belge de la BD

Lorsque la météo du week-end s’annonce grise et pluvieuse, quoi de mieux que d’aller se réchauffer au cœur d’un musée et d’y découvrir les univers colorés des bandes dessinées ? C’est ce que vous propose Caroline Veyt dans sa chronique Outside. Elle nous présente l’exposition Cerise, Lulu & Nelson. Les Mondes de l’Enfance d’Aurélie Neyret, à voir en ce moment au Centre belge de la BD.

Comme la journée de demain s’annonce pluvieuse, je vous emmène au Centre belge de la Bande dessinée pour une exposition intitulée Cerise, Lulu & Nelson, les Mondes de l’Enfance d’Aurélie Neyret.

Les Carnets de Cerise

Aurélie Neyret est illustratrice. Bon nombre de parents doivent connaître son œuvre sans vraiment connaître son nom, car il y a fort à parier que l’une ou plusieurs de ses bandes dessinées trônent dans leur bibliothèque. Aurélie Neyret est la maman des Carnets de Cerise, une bande dessinée qui raconte l’histoire d’une petite fille de 10 ans et demi qui vit à la campagne avec sa maman. Cerise a deux amies très différentes l’une de l’autre dont elle est inséparable et elle va vivre des aventures qui vont lui permettre de réfléchir, de grandir… Ses aventures, c’est elle qui les raconte, à la façon d’un journal, à la première personne.

Dans l’exposition, on passe en revue les différents Carnets de Cerise qu’Aurélie Neyret a sortis avec le scénariste Joris Chamblain.

Il y a évidemment le bel univers graphique de l’illustratrice qui est mis en valeur, avec pas mal de panneaux explicatifs, aussi. Ce qui en fait une expo à voir à partir de 7-8 ans, quand on commence à pouvoir lire tout seul.

Lulu et Nelson, cap sur l’Afrique du Sud

Après le monde de Cerise, on passe dans la seconde partie de l’exposition, consacrée à Lulu et Nelson, le projet le plus récent d’Aurélie Neyret.

Avec deux autres scénaristes, cette fois, Charlotte Girard et Jean-Marie Omont, l’illustratrice nous emmène en Afrique du Sud. Leurs deux personnages principaux sont extrêmement attachants ; Lulu est une petite fille blanche qui quitte Naples pour l’Afrique du Sud suite au décès de sa maman. Mais on est dans les années 60, et la ségrégation raciale fait rage… La petite Lulu découvre que la liberté n’est pas la même selon que l’on soit noir ou blanc de peau. Ça lui saute d’autant plus aux yeux que rapidement après son arrivée, elle va faire la connaissance de Nelson, qui est africain. Et ils vont devenir les meilleurs amis du monde et vivre des aventures ensemble, lutter pour la liberté et la préservation de la nature.

Les deux premiers tomes de Lulu et Nelson sont déjà disponibles, le troisième est attendu pour le mois de novembre.

Et ce qu’on apprend aussi dans l’exposition, c’est que les albums vont être adaptés en long métrage d’animation. Cela s’appellera Lulu & Nelson sur la terre des lions.

Et puis, tant que vous serez au Centre belge de la BD et surtout si vous êtes avec des jeunes enfants qui ne pourront peut-être pas lire tous les panneaux explicatifs de l’expo, descendez d’un étage et visitez l’exposition permanente consacrée à Peyo. La partie Schtroumpf devrait particulièrement plaire aux petits, avec un magnifique village des Schtroumpfs grandeur nature et des jeux à réaliser qui sont très sympas.

Rendez-vous au Centre belge de la BD. C’est rue des Sables à 1000 Bxl. L’expo consacrée à Aurélie Neyret vient de commencer. Elle se terminera le 15 août 2023.