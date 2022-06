Plongez déjà dans l'ambiance du Festival Musiq3 !

Le Festival Musiq3 approche à grands pas ! L'occasion de vous plonger dans l'ambiance avec les concerts des précédentes éditions, sur notre antenne toute la semaine prochaine à 13h et mercredi à 20h.

Kids-friendly, intergénérationnel et résolument familial, le Festival de la chaîne classique de la RTBF croise les genres, les formats et les styles dans de belles rencontres musicales et artistiques. Une affiche classique qui traverse les époques, flirte avec le jazz, les musiques du monde, la pop et l’électro, dans un esprit festif et convivial. Le tout à prix doux. Préparez-vous à trois jours de découvertes !

La semaine prochaine, dès lundi, Musiq3 vous donne un avant-goût du festival avec les concerts des éditions précédentes.

Découvrez le programme:

Lundi 13 juin, 13h: Best-of de l'édition 2018

- Paul Lewis, piano: Haydn / Beethoven / Brahms

- Bruno Philippe, violoncelle - Beatrice Berrut, piano: Rachmaninoff / Miaskowsky / Liszt / Brahms

Mardi 14 juin, 13h: Best-of de l'édition 2017



- Hommage à Monteverdi : M. Beasley, ténor

- Nevermind: Bach : Sonate en Sol Majeur BWV 1039

Telemann : Quatuor parisien

Mercredi 15 juin, 13h: Best-of de l'édition 2019

- Marie-Ange NGUCI, piano: Scriabine, Busoni, Ravel, Froberger

- Mi-Sa Yang et Jonas Vitaud: Mozart

Mercredi 15 juin, 20h:

- Beatrice Rana, piano: Variations Goldberg

Jeudi 16 juin, 13h: Best-of de l'édition 2019

- Trio Aventure: Pavel Kolesnikov, piano - Elina Buksha, violon - Aurélien Pascal, violoncelle: Rameau, Pärt, Brahms

- Thibaut Garcia, guitare: Bach, Albeniz, Piazzolla, ...

Vendredi 17 juin, 13h: Best-of de l'émission 2017

Shostakovich, Symphonie 15, arrangement V. Derevianko,

Shirly LAUB, violon, Boyan VODENITCHAROV, piano, Marie HALLYNCK, violoncelle, Vassilena SERAFIMOVA, percussions, Alexandre ESPERET, percussions, Carlo WILLEMS, percussions

Infos et réservation pour le Festival Musiq3 "CRAZY"