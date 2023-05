Plongez dans une expérience respiratoire unique grâce aux abeilles !

Les abeilles ont créé un site totalement aseptisé à l’intérieur de la ruche car les larves sont extrêmement délicates.

C’est une odeur agréable (non irritante) de nectar de plantes médicinales, de miel et de propolis qui se dégage. Nous respirons des ingrédients précieux, tels que : des huiles essentielles, des antioxydants, des anti-inflammatoires, des carotènes et des flavonoïdes.

A l’issue d’une séance, vous aurez un sentiment de bien-être, un esprit calme et apaisé, le stress se dissipe… Une séance de 30 minutes coûte 25 euros.