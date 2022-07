Plongez dans les coulisses de la téléréalité avec Queeny

Qui ne s’est jamais laissé tenter par une émission de téléréalité ? Ce concept a le vent en poupe depuis quelques années. Dans Le 8/9 Continue, Queeny Arickx vous propose de découvrir l’histoire de la téléréalité.

La téléréalité existe depuis 20 ans en France et en Belgique, aux Etats-Unis, cela remonte aux années 70. La toute première émission du type c’était en 1971, An American Family. L’émission suivait le quotidien d’une famille américaine, c’est un peu l’ancêtre de L’incroyable famille Kardashian.

Le concept a très vite été repris et décliné un peu partout dans le monde sauf en France encore réticente face à ce type d’émissions. Et un jour, TF1 et M6 se sont mis d’accord pour faire de la téléréalité mais pas de la "trash" télé, comme l’émission néerlandaise Big Brother. Une émission dont le concept était de prendre une bande de jeunes de les enfermer et de les filmer 24h/24.

En 2001, M6 craque et lance Loft Story, une adaptation française de Big Brother. C’est dans cette émission que l’on découvre Loana la toute première star de téléréalité française.

TF1 décide alors de répliquer avec Koh Lanta et depuis les émissions de téléréalité n’arrêtent pas de se multiplier. Au total plus de 140 programmes ont été créés ces 10 dernières années. Malgré les critiques, la téléréalité a survécu parce qu’il y a des émissions pour tous les goûts, de Top Chef à La Villa des Coeurs Brisés.

En 20 ans, la téléréalité n’a pas changé tant que ça, le concept est toujours de filmer un groupe de personnes que l’on enferme ensemble et que l’on met en situation. Ce qui a changé c’est la perception qu’on en a, la génération Z est née avec ce concept. Même si beaucoup sont conscients que ce n’est pas vraiment la réalité, ce sont souvent des situations dans lesquelles ils se reconnaissent.

Et si avant les stars de téléréalité retombaient vite dans l’oubli, aujourd’hui grâce aux réseaux sociaux les stars de téléréalité gardent le contact avec le public et en profite pour glisser des placements de produits. Ils ont des trains de vie de luxe, alors qu’à l’époque sortir d’une téléréalité c’était un peu la honte, cela entraînait des difficultés d’un point de vue professionnel, aujourd’hui, ce sont des stars suivies par des millions de personnes et travaillant depuis chez eux.