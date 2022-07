Plongez dans le quotidien d'une jeune agricultrice wallonne

Depuis 3 ans maintenant, elle exerce donc le métier de son rêve, et s’épanouit. Mais le contexte actuel n’est pas facile. Car aujourd’hui, les jeunes agriculteurs qui veulent se maintenir dans un circuit court (autrement dit local) qui respecte l’agriculture durable et le bien-être des animaux ne peuvent plus se contenter d’élever leurs bétails et de gérer leurs cultures de céréales et de maïs pour les nourrir. Il vaut mieux diversifier son activité, ou trouver un travail complémentaire à l’extérieur pour “sortir un peu la tête hors de l’eau” financièrement parlant. Et faire partie d’une coopérative pour se soutenir les uns les autres.

Anne-Sophie a fait le choix de diversifier ses activités. Elle a donc investi dans du matériel de glacier et aménagé une petite boutique dans une partie du bâtiment familial où elle propose désormais du beurre, de la glace, et du yaourt.

Cette activité complémentaire lui permet aussi d’amener les clients à s’intéresser à la vie de la ferme, et de partager avec eux son quotidien.