Plongez dans "Le Grand Bain" avec Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet et Virginie Efira

Le Grand Bain, c’est la définition parfaite du feel good movie. Cette bande de mecs en manque de confiance fait parfois penser aux Full Monty, une belle brochette de loosers magnifiques. Et puis, cette bande d’acteurs ! Leur plaisir de s’amuser en petits maillots est super communicatif.

Mention spéciale à Philippe Katerine, hyper touchant en vieux puceau. Sans oublier les prestations remarquables de Efira et Bekhti. On sent que Gilles Lellouche a mis tout son cœur dans ce projet qui foisonne d’idées et déborde d’humanité.

Réalisé par Gilles Lellouche avec Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Katherine, Mathieu Amalric, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Marina Foïs…