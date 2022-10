Plongez dans la Forêt de Soignes pour découvrir comment la protéger !

C’est l’une des plus grandes forêts périurbaines d’Europe, et elle borde le sud de Bruxelles. La Forêt de Soignes, d’une étendue de 4383 hectares, vous accueille lors d’une journée découverte.

Des visites guidées, un pique-nique 'made in Belgium' sans pesticides, des activités pour les familles et les enfants à l’hippodrome de Boitsfort, un marché fermier à Jezus-Eik ou encore découvrir le travail forestier au domaine Régional Solvay : il y en a donc pour tous les goûts et tous les âges.

De plus, une attention particulière est donnée au réseau des balades et joggings, sur la biodiversité ainsi que sur l’offre horeca et culturelle qui anime la Forêt tout au long de l’année. Un programme varié tout au long de la journée du 16 octobre tant dans les activités que dans les localisations.