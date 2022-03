Plongez dans la folie du Moulin Rouge des années 1950 avec Classic Ciné

Avant le flamboyant film de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman, un autre Moulin Rouge a fait tourner les têtes cinéphiles en 1952. Réalisée par John Huston, cette fresque resplendissante rend hommage au peintre Toulouse-Lautrec. Rendez-vous le mercredi 30 mars à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois !

Que raconte ce Moulin Rouge ?

1890. Paris. Victime d'un très grave accident alors qu'il était enfant, Henri de Toulouse-Lautrec est demeuré infirme des membres inférieurs. Il peint avec réalisme et dans un style révolutionnaire, les folles nuits du bal du Moulin Rouge, abusant de l'alcool pour oublier son état. Amoureux de Marie, une jolie prostituée, il s'éloigne délibérément d'elle, sans pour autant parvenir à l'oublier. Il renonce au suicide et trouve dans son art le dérivatif qui lui permet de survivre.

Film à la mémoire du peintre et dessinateur Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge célèbre le Paris de la Belle Époque, celui des froufrous et du cancan, des fanfreluches et du champagne. John Huston le tourne à l’été 1952 entre Pigalle et Montmartre et évoque le talent de l'artiste, son handicap et son rapport aux femmes.