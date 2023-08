Le fort d’Aubin-Neufchâteau fait partie des 16 forts de la ceinture fortifiée de Liège destinés à protéger la ville des assauts ennemis. Ce fort est situé à Dalhem, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Liège.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle crucial. Après la chute du fort d'Eben-Emael, il protège les forts de Battice et de Barchon. Durant onze jours, la garnison du fort d’Aubin-Neufchâteau parvient à bloquer les 2000 soldats allemands devant ses murs. À cette période, ils subissent des bombardements d’artillerie et d’aviation suivis par 23 assauts d’infanteries. Asphyxié et à court de munitions, le fort est pris de force le douzième jour.