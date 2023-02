Ebenezer Le Page est un être direct, tenace et… charmant. À quatre-vingts ans, il a toujours vécu sur l’île de Guernesey, un coin pierreux et délicieux coincé entre l’Angleterre et la France, et un monde véritablement à part. Ebenezer lui-même est farouchement indépendant, mais alors qu’il atteint la fin de son existence, il est déterminé à raconter son histoire et celles de ceux – parents, amis, ennemis – qu’il a côtoyés, appréciés ou détestés.

Il révèle des secrets de famille et de vieilles querelles, relate des amitiés inoubliables et d’autres, trahies, nous parle des amours entrevues, de celles perdues, contrariées ou désavouées, de celles qui pèchent par trop d’orgueil et qu’on cherche à faire taire, mais qui comptent tellement à la fin.