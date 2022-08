Plongez au coeur du Moyen Age ce prochain week-end à Beauraing !

Au programme les samedi et dimanche : tournoi de chevalerie avec "Les Chevaliers de l’épée Saint-Georges" et "l’Association Chevalerie Initiatique". L’Authenticité historique est poursuivie avec rigueur, tant en termes de costumes et arts martiaux. " La Chevalerie initiatique " est détenteur d’une coupe d’Europe regroupant plusieurs nations, l’objectif étant de promouvoir ce sport équestre dans le monde de l’équitation et du moyen âge. Les Chevaliers de l’épée Saint-Georges s’associent au tournoi pour vous proposer un décor des plus authentiques et dirigent ce spectacle qui vous en mettra plein les yeux !

"Contes gaillards et courtois". Après avoir exercé 1001 petits métiers : bottier pour chats, semeur de cailloux, binamé brigand, joueur de flûte enchantée et collectionneur de mystères…, RUMELIN est devenu conteur de légende. Touché par la muse de l’éloquence il court le vaste monde emportant dans son bagage de belles histoires au parfum d’éternité.

Démonstrations de combats par les Compagnies des Deux Boucliers, Les Lions de Flandre et La Compagnie de Franc.