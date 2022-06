Plongez au cœur du Brussels Jazz Orchestra (BJO)

Les légendes du jazz telles que Joe Lovano et Kenny Werner nous expliquent pourquoi cet orchestre est l'un des meilleurs au monde. Nous les suivons dans leurs tournées à travers la France, l'Italie ; dans des villes comme Vienne ou New-York, où ils se produisent régulièrement. Ce film nous plonge aussi dans les dilemmes artistiques auxquels certains membres font face. En collaborant avec des artistes urbains tels que DJ Grazzhoppa et le rappeur Z, parviendront-ils à aller à la rencontre d'un public plus jeune et assurer la pérennité de l'orchestre ? Avec ce film, le réalisateur Guy Fellemans nous immerge avec bonheur au coeur de ce groupe débordant d'idées innovantes, où chaque membre de l'ensemble a le talent d'un soliste de haut vol.

