Plongez au cœur de la prise d'otages de Tilff, le fait divers le plus spectaculaire de Belgique

Les gangsters sont rapidement identifiés par les forces de l’ordre. Une longue et compliquée négociation commence alors. Elle durera jusqu’au vendredi 22 septembre 1989, et se terminera par une violente fusillade, le suicide de Phillipe Delaire, et la dissémination de 30 millions de francs belges dans un quartier défavorisé non loin de Liège.

