Plongeurs de combats, drones sous-marins ou robot : comment saboter un gazoduc sous-marin ?

C’est l’hypothèse la plus probable : un ROV (Remote Operated Vehicle), un véhicule télécommandé. C’est une technologie largement utilisée par l’industrie off-shore.

"C’est un engin téléguidé avec un câble. On le pilote depuis la surface ou un sous-marin. On l’amène auprès de la cible. On peut imaginer que ce robot ait déposé une charge explosive sur le pipe avec un système de déclenchement chronométrique ou acoustique. La charge explose après un certain temps, ou après un signal acoustique émis par le sous-marin." Les charges pourraient même avoir été déposées sur les tuyaux sur plusieurs semaines à l’avance et déclenchées au moment choisi par le commanditaire.

"Un navire de surface qui mettrait en œuvre des charges sur un pipeline se ferait détecter dans cette zone de la Baltique. Je pense plutôt à l’utilisation d’un sous-marin et d’un ROV qui aurait déposé la charge", conclut Philippe Chêne.

Mines mobiles, torpilles magnétiques, piston piégé ?

L’arsenal militaire dispose encore d’autres moyens sous-marins, mais qui semblent plus difficiles à mettre en œuvre dans ce contexte-ci.

Les mines mobiles : "Elles sont posées dans un container sur le fond de la mer. Quand elles détectent leur cible, elles sortent de leur container et foncent vers la cible. Ce n’est pas une option adaptée dans ce cas."

Les torpilles magnétiques : "Elles sont conçues pour exploser sous la quille d''un navire. Elles pourraient détecter le métal du tuyau. La difficulté dans ce cas est de faire se déplacer cette torpille près du fond. C’est une arme de pleine eau, pas de ras du fond. "

Un piston piégé : Durant les opérations de maintenance d’un pipeline, on introduit un piston racleur à l’intérieur du tuyau pour le nettoyer. S’il porte une charge explosive, il pourrait le détruire. Le piston se déplace dans le tuyau avec la pression du flux. Or, les deux gazoducs étaient à l’arrêt. L’hypothèse ne tient pas.

Une enquête sous-marine ?

L’expert maritime estime qu’à cette profondeur, l’enquête sera compliquée à mener, mais reste possible. "Des indices, on peut en trouver. Ce qui sera intéressant, c’est de mesurer la taille du cratère pour évaluer la charge. Il faudra examiner les déchirures dans la tôle pour déterminer si l’explosion est venue de l’extérieur. Ça permettra peut-être de mettre un nom sur le responsable."

Une réparation possible ?

"L’industrie offshore fait des prouesses technologiques. On peut imaginer qu’on relève une section du pipeline sur une barge, découper le tronçon endommagé et le remplacer."

Une nouvelle menace ?

Une attaque de type militaire contre un gazoduc sous-marin, c’est quelque chose de nouveau. Des incidents suspects se sont déjà produits par le passé sur des câbles sous-marins de télécommunications. Le risque devient aujourd’hui plus concret : "On peut imaginer que le même sort soit fait à des câbles de télécommunications sous-marins, ce qui serait plus gênant, juge Philippe Chêne. 80% des communications intercontinentales passent aujourd’hui par des câbles sous-marins. Si c’est un acte d’avertissement, cela signifie que ça peut se reproduire sur des infrastructures plus stratégiques que les gazoducs Nord Stream qui avaient déjà été arrêtés."