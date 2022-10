Plonger et se déplacer en fauteuil roulant, le défi fou que se lance une Mouscronnoise en situation de handicap

Depuis quinze ans, Marjorie Demullier fait face au handicap. Atteinte d’une paralysie de la jambe droite et en rémission d’un cancer, cette Mouscronnoise de 48 ans est une femme de défis. Son prochain ? Plonger avec un fauteuil roulant dans les Calanques au large de Marseille.

Plus la date du 2 novembre approche, plus le stress monte. "Beaucoup de stress parce que ce que je m’apprête à réaliser n’a encore jamais été fait dans le monde. Et puis, je ne serai pas toute seule sous l’eau. On est toute une équipe, il faut être bienveillant et penser à tout le monde. La sécurité reste primordiale et il ne faut pas qu’il nous arrive un problème sous la surface. C’est bien de faire un défi au profit de l’autre mais si c’est pour se mettre en danger, à quoi va-t-il servir ?" explique Marjorie.

Ce défi de plonger en fauteuil roulant, la Mouscronnoise le prépare depuis deux ans et demi. En raison de la crise sanitaire et de la fermeture de la piscine de Mouscron pour cause de travaux de rénovation, il se concrétise plus tard que prévu. "Je me lance dans ce projet suite à une discussion avec des résidents de l’Envol, une structure d’accueil pour jeunes adultes en situation de handicap physique et mental" poursuit la Mouscronnoise. "Ils m’ont une fois interpellé en m’expliquant que je m’investissais toujours pour les autres et jamais en leur faveur. Ça m’a fait réfléchir et je me suis dit que j’allais relever un défi à la hauteur de l’amour qu’ils m’apportent. Et j’en ai choisi un qui n’a encore jamais été réalisé. J’aime les défis en tout genre et au plus ils sont fous, au plus j’aime ça. Rien n’est impossible à celui qui croit. C’est irréalisable uniquement si c’est ce que tu penses. Je sais que je vais réussir, j’ai confiance en moi et en mon équipe alors pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas ?"