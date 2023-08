Plongée dans un atelier d’artiste avec ''Du bout des doigts'' la BD de Cyril Bonin

Paul est peintre, il vit dans les années 60, en pleine montée en puissance de l’art conceptuel. Mais ce qu’il aime, lui, c’est la peinture, la vraie. Poser des couleurs et des formes sur la toile, susciter des émotions. Pas dessiner des idées ni gloser sur la création. Ses copains des Beaux-Arts, qu’il retrouve fréquemment au bistrot, se moquent de lui, l’artiste, le tâcheron, l’homme du passé. Pourtant, Paul trace son chemin. Un galeriste lui propose d’ailleurs de réaliser des toiles pour une exposition-vente qui pourrait le faire connaître d’un nouveau public. Il ne lui manque qu’un brin d’inspiration pour que sa carrière décolle vraiment. Et cette inspiration, il va la trouver grâce à sa coiffeuse, Mathilde, dont il tombe bientôt amoureux.

C’est l’histoire du peintre et de sa muse, mais avec un soupçon de fantastique, grâce à un petit élément qui va bousculer le réel et déporter le récit. C’est surtout l’histoire de la quête du bonheur ! Qu’est-ce qui rend heureux ? Un artiste doit-il créer dans la douleur ? Le bonheur change-t-il le regard d’un peintre sur ce qui l’entoure : les couleurs, les formes, les compositions ?

La relation de Mathilde et Paul va peu à peu influencer la création. Et le résultat ne sera pas du tout celui qu’on imagine. Soudain très prisé, le peintre va se mettre à douter, refusant d’avoir perdu ce qui faisait sa singularité. Avec beaucoup de subtilité et des dialogues très justes, Cyril Bonin nous emmène ''Du bout des doigts'' – c’est le titre de ce livre ! – dans cette comédie douce-amère dont on n’arrive pas à savoir si on aimerait qu’elle se termine bien ou mal, tant le personnage principal est ambivalent.

Le plus étonnant dans cette histoire dont la peinture est le cœur, c’est que nous n’y verrons jamais les toiles de Paul. Elles seront toujours hors-champ. Cela rend le récit d’autant plus fort, centré sur les seuls personnages. Les cadrages sont d’ailleurs généralement serrés, les expressions des visages mises en avant, les regards prédominants. Il y a un magnifique travail sur les couleurs, aussi. C’est à la fois chatoyant, presque flamboyant en ce qui concerne la chevelure de Mathilde, et limité à quelques dominantes chromatiques qui évoquent le Technicolor d’antan. Ce petit côté vintage que viennent appuyer décors et voitures d’époque rend l’ensemble absolument charmant, même si l’auteur n’évite pas la gravité de certaines des situations abordées.

''Du bout des doigts'' de Cyril Bonin, éditions Grand Angle