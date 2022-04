Plongée dans le monde du design libanais au CID Grand Hornu avec l’exposition "Beyrouth, les temps du design"

La deuxième partie de l’exposition aborde la période des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, dans un contexte de post-guerre civile. L’heure est à la reconstruction, pour panser les blessures et renforcer l’attractivité du pays. Le design conquiert alors de nouveaux espaces : géographiques, économiques et créatifs. Et enfin, la dernière partie, intitulée MINJARA TRIPOLI, consacre l’héritage artisanal du bois au Liban (Minjara signifie menuiserie en arabe) et naît dans une volonté de faire dialoguer des artisans traditionnels et des designers contemporains, dans un esprit d’innovation.

Informations pratiques

CID au Grand Hornu

Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu