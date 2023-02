Plongée dans la Sunshine pop des années 60 avec The Association

Autre groupe qui a laissé son empreinte dans l’univers bubble gum de la Sunshine pop : The Association. Jules Alexander et Terry Kirkman sont deux jeunes musiciens qui se rencontrent par hasard à Hawaï, et quelques jams plus tard, ils se font la promesse de fonder un groupe dès leur retour aux USA. L’aventure démarre en 1965, avec comme marque de fabrique, une pop sucrée et des harmonies vocales sophistiquées. Leur premier succès ''Along Comes Mary'' a atteint le top 10 en 1966. Puis les hits s’enchaînent avec des titres comme '''Windy, Never My Love'' et ''Cherish''.