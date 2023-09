Plongée dans l’univers pailleté du groupe Abba avec Philippe Jauniaux : From Waterloo to the world, l’expo évènement

"ABBA 1974-2024 : From Waterloo to the World" offre une immersion totale dans l’univers musical et visuel du groupe. À travers une scénographie spectaculaire composée de cinq espaces thématiques, les visiteurs peuvent remonter le temps, des débuts en solo des membres du groupe dans les années 1960 jusqu’à leur retour historique en 2021 avec ABBA Voyage.

Qui n’a jamais succombé à la magie de chansons telles que "Gimme ! Gimme ! Gimme ! (A Man After Midnight)", "Voulez-Vous" ou "Dancing Queen"? ABBA est synonyme de fête, de joie, et d’une esthétique pailletée inimitable. Les costumes extravagants et colorés qui ont marqué leur image sont mis à l’honneur dans cette exposition. Richard Gyver, le styliste et artiste suisse, prête une vingtaine de ses créations, des répliques identiques des tenues de scène portées par ABBA, pour le plus grand plaisir des visiteurs.