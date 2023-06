Plongée dans l’univers de la guitare classique avec Benjamin Valette, le guitariste devenu Youtubeur

C’est dans l’univers méconnu de la musique classique que Valentine Jongen nous invite, celui de la guitare classique. Car si la guitare est un instrument extrêmement populaire, notamment dans son utilisation électrique ou basse, le répertoire classique de cet instrument est, quant à lui, beaucoup moins connu. Et pour remédier à cette méconnaissance, le musicien Benjamin Valette a créé une chaîne YouTube entièrement consacrée à la guitare classique.

L’envie de transmettre sa passion pour la musique

Le guitariste classique français Benjamin Valette a lancé sa chaîne Youtube, intitulée "Benjamin French Guitar", pour continuer à partager sa passion de la musique et de la guitare, qu’il transmet déjà travers ses concerts mais également ses cours. Une chaîne Youtube que le musicien voit également comme un nouveau challenge personnel.

Toutes les deux ou trois semaines, Benjamin Valette publie différents formats de vidéos qu’il alterne : des interviews intitulées "Le dessous des cordes", dans lesquelles il reçoit de grands noms de la guitare, tels que Samuelito, Thibault Garcia, Antoine Boyer, Mathias Duplessy, Thilbault Cauvin, Gaëlle Solal.

Autre format proposé par le guitariste, ce sont des morceaux joués/enregistrés exclusivement pour la chaîne, et enfin, le troisième format est plus libre et varie, cela peut être par exemple une vidéo qui propose de travailler une œuvre bien précise. Ou encore un vlog, comme celui qu’il a tourné la semaine dernier aux Musicales de Bagatelle.

Rendre le monde de la guitare classique accessible et ludique

"Ce qui est drôle, c’est que depuis que j’ai lancé la chaîne, à chaque concert, il y a toujours au moins une personne qui vient me parler de la chaîne et j’ai aussi de jeunes guitaristes motivés qui m’ont connu par Youtube et qui rentrent dans ma classe à Paris".

Une réussite pour le guitariste français, qui est en ce moment en pleine préparation d’un nouveau disque avec le quatuor Eclisses, qui proposera de grands arrangements de musique d’orchestre.