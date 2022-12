Plongée dans l’intimité des joueurs professionnels dans le documentaire “Esport, un monde en pixels”

Dans son documentaire, Bastien Martin filme le quotidien de Sammy et de son équipe d’esportifs. On suit les entraînements et les moments de vie de la team Sector One pendant leur participation aux championnats du jeu Valorant. Un documentaire à retrouver sur Auvio le 9 décembre et sur Tipik le 20 décembre.

“Dites-vous qu’aujourd’hui ça va être tranquille, amusez-vous, je ne veux pas d’ego et gardez le sang-froid.” En cercle, fronts contre fronts, Sammy, Ryad, Tony, Adel et Marcty se rassurent avant le championnat. Les cinq Belges sont des esportifs professionnels et ils font partie de l’équipe Sector One. Dans une salle bleutée, remplie d’écrans d’ordinateurs, ils participent aujourd’hui à la Coupe de France du jeu vidéo Valorant. Pendant quarante minutes, ils devront affronter une autre équipe dans ce jeu de tir sur map. S’ils gagnent, ils pourront se qualifier pour le Valorant Champions Tour, et concourir au niveau européen.