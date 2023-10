Plongée captivante dans l’univers carcéral aux côtés de Robert Redford dans "Brubaker"

Ce mercredi 18 octobre, "Brubaker" de Stuart Rosenberg promet un voyage dans l’univers carcéral américain sur La Trois à 20h35.

Tiré d’une histoire vraie adaptée du roman "Accomplices to the Crime : The Arkansas Prison Scandal" de Tom Murton et Joe Hyams, ce film vous transporte au cœur même de la prison de Wakefield de l’Arkansas.

Dans les années 1960, un nouveau directeur est nommé : Henry Brubaker, interprété par Robert Redford. Celui-ci décide d’infiltrer les murs de la prison. Le but de cette opération incognito ? Mieux comprendre les conditions de détention des prisonniers pour pouvoir les améliorer. Brubaker se glisse alors dans la peau d’un des trois cents détenus et découvre petit à petit l’envers du décor, entre corruption, bizutage et violence.

En phase avec la philosophie de Robert Redford