Plombières : un défibrillateur sur chaque église de la commune

Chaque année, plus de 10.000 personnes sont terrassées par un arrêt cardiaque en Belgique. Seule 1 personne sur dix y survit. Chaque minute compte : les chances de survie diminuent d’environ 10% par minute sans secours d’après la Ligue cardiologique belge.

En ce sens, la présence de défibrillateurs dans l’espace public est vitale : ces appareils apportent une décharge électrique, en appui du massage cardiaque. " Si un choc électrique est administré par défibrillateur dans les 3 premières minutes, le taux de survie pourrait même atteindre 75% " explique la Ligue Cardiologique Belge.

Confrontée à de récents incidents, la commune de Plombières (province de Liège) a décidé d’installer 8 défibrillateurs portables – disponibles 24h sur 24 – dans chacun de ses villages. Mais pas à n’importe quel endroit ! Ces appareils sont installés à l’extérieur des églises ou des chapelles – des bâtiments facilement identifiables et centraux autour desquels nos villages se sont développés au fil des siècles.

>> A voir : Vedia nous présente les nouveaux défibrillateurs à Plombières

En plus de cet investissement de 15.000 euros, Plombières propose des formations à la réanimation en collaboration avec des pompiers. " On n’est pas habitué à procéder à une réanimation. On risque de perdre ses moyens. Se former, adopter les bons gestes, prendre l’appareil en main permet de retomber sur ses pattes ", explique Jonathan Deckers, échevin des Travaux de Plombières à nos confrères de Vedia.

De son côté, la ville de Liège a formé près de 20.000 citoyens et citoyennes en 5 ans. Sur une liste recensée par RTC-Liège, vous pouvez retrouver les 20 défibrillateurs électriques dans l’espace public liégeois. La Ligue Cardiologique Belge a également développé des applications pour cartographier les défibrillateurs externes disponibles sur le territoire belge.