Plombières : l’éclairage public désormais éteint de minuit à 5 heures en semaine

Depuis cette nuit, les rues de Plombières ne sont plus éclairées la nuit en semaine.

L’éclairage public est coupé par soucis d’écologie mais surtout d’économie.

Sébastien Kessels, échevin en charge de l’énergie : " On n’a pas vraiment le choix. Pour la commune de Plombières qui a 1500 luminaires sur son territoire, c’est une économie qui équivaut à 70.000 euros par an. C’était plus que nécessaire de couper l’éclairage public en semaine entre minuit et 5 heures."