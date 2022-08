Plombé par ses propres bêtises, MU coule à Brentford pour le retour de Ronaldo dans le onze

Manchester United a pris l’eau ce samedi soir. Sur la pelouse de Brentford, les Red Devils ont livré une triste prestation, s’inclinant lourdement à cause de plusieurs erreurs grossières.

Brentford – Manchester United 4-0. Non vous ne rêvez pas, c’est bel et bien le score de la rencontre de Premier League. Si les observateurs s’attendaient surtout à scruter la première titularisation de Cristiano Ronaldo cette saison malgré toutes les rumeurs de départ, c’est bien la défense qui sera au centre de toutes les discussions d’après-match.

Sur la pelouse de Brentford, les hommes d’Erik Ten Hag ont enchaîné les énormes erreurs. Tout a commencé après moins de dix minutes de jeu lorsque David De Gea n’a pas eu la main assez ferme sur une frappe de Josh Dasilva. Sur un coup de pied arrêté, l’Espagnol a remis un ballon très dangereux dans l’axe qui a permis à Mathias Jensen de doubler la mise de manière inespérée après une perte de balle de Christian Eriksen (18e).

À la demi-heure, Ben Mee a profité d’être au duel avec Lisandro Martinez (1m75) sur corner pour enfoncer le clou. Quelques minutes plus tard, Bryan Mbeumo a même participé à la fête d’une frappe puissante après une contre-attaque éclair (35e). Le score n’a plus bougé avant la pause.

Heureusement pour les Red Devils, la deuxième mi-temps a été plus calme et ils n’ont pas encaissé de but supplémentaire. Toutefois, avec cette défaite, les pensionnaires d’Old Trafford se retrouvent tout simplement derniers après avoir déjà perdu la semaine dernière contre Brighton (1-2). Avec une rencontre face à Liverpool le week-end prochain, les prochaines semaines risquent d’être compliquées pour les Mancuniens.