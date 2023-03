"Pleine et douce" de Camille Froidevaux-Metterie : douze héroïnes pour explorer la condition féminine

À défaut d’intrigue à proprement parler, Pleine et Douce se consacre aux déploiements des pensées intimes des personnages. Les parties s’enchainent et gardent un rythme soutenu grâce aux rebondissements dans chacun des portraits. En peu de pages par chapitre, Camille Froidevaux-Metterie arrive à révéler son personnage, ses aspirations et ses doutes.

Chaque chapitre possède sa propre voix et le tout est donné avec un choix d’intonation propre à chaque personnage. L’adolescente sera plus enjouée, la vieille femme parlera de remords et de regrets, la femme trompée sera emplie de doutes. Si bien des sujets sociétaux et féministes sont abordés, chacun d’eux est transmis de génération en génération, d’amies en amies.

